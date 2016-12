Iron Maiden, Bruce Dickinson in cura per un cancro alla lingua

Nella nota diffusa dal gruppo inglese si legge che Dickinson, 56 anni, ha scoperto di avere un piccolo tumore alla parte posteriore della lingua durante un controllo di routine effettuato lo scorso dicembre. Il cancro era alle fasi iniziali per cui lo staff medico del cantante spera che la terapia possa portare a una completa guarigione, stimata per la fine di maggio. "Dopo ci vorranno altri due mesi perchè Bruce torni in piena forma", scrive la band, promettendo aggiornamenti e chiedendo ai fan pazienza e rispetto.