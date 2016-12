24 marzo 2015 Angelina Jolie di nuovo sotto i ferri: rimozione preventiva delle ovaie Dopo la doppia mastectomia del 2013, l'attrice si è sottoposta a un nuovo intervento per prevenire il cancro e ha spiegato la sua scelta al "New York Times" Tweet google 0 Invia ad un amico

Angelina Jolie si è sottoposta a un intervento chirurgico di rimozione delle ovaie e delle tube di Falloppio per prevenire il rischio di un cancro. L'attrice è stata operata la settimana scorsa, a Los Angeles, ma ha comunicato la notizia solo ora, firmando un editoriale per il "New York Times". La Jolie ha un problema genetico che la rende un soggetto a rischio. Per questo due anni fa si era sottoposta a una mastectomia bilaterale.

Nel 2013 Angelina Jolie divise le donne di tutto il mondo, scegliendo di sottoporsi a un intervento invasivo pur non essendo malata. Alla 39enne attrice e regista fu comunicato di avere una malformazione genetica al gene BRCA1, che la rende un soggetto esposto al cancro. L'anomalia aumenta il rischio di un tumore al seno dell'87% e del 50% quello delle ovaie. Così la Jolie scelse di intervenire in maniera preventiva, spiegando che lo faceva per i suoi sei figli. A due anni di distanza, l'attrice ha deciso di ricorrere anche all'ovariectomia, ma solo dopo che che le è stato riscontrato un piccolo tumore ovarico benigno e diagnosticata un'infiammazione, che può essere il primo segnale di un fase iniziale del cancro.



"Si tratta di un intervento chirurgico meno complesso rispetto alla mastectomia – ha spiegato la Jolie - ma i suoi effetti sono più gravi. Si mette la donna in menopausa forzata". Nell'articolo, intitolato Diario di un intervento chirurgico, la Jolie ha spiegato che la sua è stata una scelta ponderata, personale e arrivata dopo aver raccolto il parere di molti medici: “Ci sono altre opzioni. Alcune donne prendono la pillola anticoncezionale o si basano su medicine alternative combinate con controlli frequenti. C'è più di un modo per far fronte a qualsiasi problema di salute. La cosa più importante è conoscere le opzioni e scegliere ciò che è giusto per te personalmente", ha scritto l'attrice, che è stata supportata dal marito Brad Pitt, rientrato dalla Francia appositamente per starle vicino.



L'attrice aveva già annunciato l'intenzione di ricorrere a questa operazione subito dopo la mastectomia. A spaventare la Jolie, non solo la sua storia familiare, con mamma, nonna e zia scomparse a causa della malattia, ma l'idea di non poter vedere più i figli: "Non è stato facile prendere questa decisione. Ciò che faccio lo faccio per la mia famiglia. Ora so che i miei figli non dovranno mai dire che la loro mamma è morta di cancro ovarico - ha concluso la Jolie– la conoscenza è potere".