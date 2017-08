J.K. Rowling, ingiusto attacco a Trump: lei si scusa ma... non con il presidente

Su Twitter la Rowling aveva scritto: "Trump imitava un giornalista disabile, ora finge di non vedere un bambino su una sedia a rotelle, come se temesse di rimanere contagiato". La 51enne scrittrice aveva ammesso quale fosse la causa del suo risentimento in quell'atto: sua madre ha usato una sedia a rotelle. "Quindi, sì, quella clip di Trump che guarda volutamente al di sopra della testa del bambino disabile, ignorando la sua mano protesa, ha toccato un nervo scoperto".



Piers Morgan, conduttore dello show "Good Morning Britain", è sceso deciso in campo su Twitter contro la scrittrice: “@JK_rowling è tornata su Twitter ma non ha cancellato, né scusata (sic) per questa vergognosa bugia. Il suo disprezzo per Trump non conosce onestà". Aggiungendo poi: "JK Rowling, in otto tweets, ha imperversato su Trump dicendo che ha snobbato un bambino disabile. Questo è Trump che saluta quel bambino. Perché non elimina e si scusa?"



Morgan non si è fermato qui e ha anche condiviso un post su Facebook pubblicato da una donna che afferma di essere la madre del bambino: "Se qualcuno potesse dare questo messaggio a JK Rowling per dire che che Trump non ha ignorato mio figlio e Monty non stava nemmeno cercando di dargli la mano".