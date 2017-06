26 giugno 2017 09:42 Harry Potter, il primo libro della saga del maghetto compie 20 anni La pietra filosofale uscì in Gran Bretagna nel 1997, in Italia nel 1998. A Bolton organizzato un raduno da Guinness

Un compleanno tondo, da festeggiare in grande. Sono già trascorsi vent'anni dall'uscita in Gran Bretagna di Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro dedicato alla saga del maghetto, ideato da J K Rowling, che ha rivoluzionato il mondo del fantasy e della letteratura per ragazzi, conquistando milioni di fan di tutte le età. Per celebrarlo, a Bolton, si è tentata un'impresa da Guinness dei primati: il più grande raduno in maschera dedicato a Harry Potter.

In Italia il primo libro è stato pubblicato il 29 maggio del 1998, ed è stato boom a tempi record anche nel nostro Paese. L'idea di Harry Potter è venuta alla Rowling nel 1990, durante un viaggio in treno da Manchester a Londra come ha raccontato più volte la scrittrice. Da quel giorno è partita un'avventura che sarebbe diventata una saga in 7 volumi che ha venduto 450 milioni di copie nel mondo e 11 milioni di copie in Italia. E' stata pubblicata in 200 Paesi e tradotta in 79 lingue.





Anche il mondo social celebra il ventennale. Facebook ha deciso di rendere omaggio alla saga, regalando ai suoi utenti un giochino: se si scrive “Harry Potter” come status, la pagina web che si sta visualizzando sarà ricoperta di coriandoli, stelle filanti e…saette, come quella presente sulla fronte del maghetto dopo lo scontro con il Signore Oscuro.