J.K. Rowling, non solo Harry Potter: i gialli della scrittrice diventano una serie tv

J.K. Rowling continua a rimanere sulla cresta dell'onda. Il 17 novembre arriverà al cinema "Animali fantastici e dove trovarli", primo capitolo di una saga prequel di Harry Potter . Ma non è finita qui. Ci sarà un adattamento per la tv dei romanzi della scrittrice. HBO e BBC stanno collaborando per creare tre serie evento dalle altrettante storie gialle, con venature noir, che vedono protagonista il detective Cormoran Strike . Arriveranno sul piccolo schermo nel 2017.

La saga di Cormoran Strike è composta dai romanzi "Il richiamo del cuculo", "Il baco da seta" e "La via del male". Con atmosfere che hanno reso celebri Sherlock Holmes e Philip Marlowe, vedono come protagonista un detective privato, ex ufficiale dell'esercito. La serie sarà divisa in tre stagioni, ognuna di queste dedicata ad uno dei tre libri pubblicati. Protagonista sarà l'attore Tom Burke, già visto in "Only God Forgives".