Isabella Rossellini: "Il nudo in Blue Velvet? Imbarazzante ma era necessario"

La scena di nudo di Isabella Rossellini in " Blue Velvet ", diretto da David Lynch nel 1986, è diventata un cult della storia del cinema. Intervistata da Huffington Post America su quelle immagini dopo 28 anni l'attrice ammette: "Non mi piace mostrarmi nuda, odio pensare che qualcuno possa eccitarsi, guardandomi. Ma in quel caso quella scena era necessaria".

"Trovo ancora oggi un po' scabroso che qualcuno potesse allora guardare, emozionarsi, masturbarsi nel suo bagno pensando a me. Ma bisogna contestualizzare la scena - spiega la Rossellini - era una sorta di stupro, strano, ma reale. Non si poteva immaginare altro modo per renderlo vivo che mostrarmi nuda mentre camminavo per strada tutta ferita e confusa. Certo, col senno di poi se avessimo potuto sviluppare un'altra idea sarebbe stato meglio".