I Perturbazione tornano con "Le storie che ci raccontiamo"

I Perturbazione sono tornati. Il 22 gennaio esce " Le storie che ci raccontiamo ", primo disco con la nuova formazione a quattro: Tommaso Cerasuolo (voce), Alex Baracco (basso) e i fratelli Cristiano e Rossano Lo Mele (chitarre e batteria). Per la band si tratta anche del primo lavoro registrato "in trasferta" a Londra. E le atmosfere british si ritrovano nei dieci inediti, anticipati il 15 gennaio dal singolo "Dipende da te".

L'album arriva a quasi tre anni dal precedente "Musica X" e si tratta del primo lavoro senza il chitarrista Gigi Giancursi e la violoncellista Elena Diana, che hanno abbandonato il gruppo nel 2014. Ad impreziosire "Le Storie che ci raccontiamo" alcune collaborazioni importanti come quello con il rapper Ghemon in "Everest" e con la cantautrice Andrea Mirò in "Cara Rubrica del cuore". Emma Tricca, cantautrice italiana amatissima nel Regno Unito, ha invece duettato con loro per la title-track del disco.



DATE DEL TOUR:

20 febbraio - Alessandria @ Laboratorio Sociale

26 febbraio - Milano @ Salumeria della Musica

27 febbraio - Madonna dell'Albero (RA) @Bronson

3 marzo Roma @ Monk

04 marzo - Prato @ Officine Giovani

11 marzo - Torino @ Cap10100

18 marzo - Brescia @ Latteria Molloy

22 aprile - Santa Maria a Vico (CE) @ Smav

23 aprile - Pesaro @ Stazione Gauss