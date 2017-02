Harrison Ford atterra sulla pista sbagliata: sotto inchiesta

L'amministrazione federale dell'aviazione americana ha aperto una indagine su Harrison Ford. L'attore è atterrato col suo aereo privato per errore sulla pista sbagliata passando sopra un aereo passeggeri con una manovra pericolosa. Il fatto è avvenuto all'aeroporto John Wayne in California. L'attore di Star Wars, 74 anni, è un pilota di esperienza, ma in passato ha già avuto altri incidenti simili.