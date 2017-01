Green Day, dopo i concerti in Italia arriva il loro musical "American Idiot"

Dopo le tre date italiane dei Green Day , per i fan del trio statunitense è in arrivo un altro evento da non perdere. Sbarca in Italia per la prima volta il musical "American Idiot" , scritto dallo stesso Billie Joe Armstrong con le musiche tratte dal disco omonimo della band. Lo show in passato ha conquistato Broadway e Londra Debutterà al Teatro Coccia di Novara (21 e 22 gennaio) per poi proseguire dal 26 gennaio al 12 febbraio al Teatro Della Luna di Assago (Mi).

La produzione italiana di "Green Day’s American Idiot" ha la regia di Marco Iacomelli, e sul palco sarà recitato in italiano, con band dal vivo e canzoni nella versione originale. Oltre alle tredici canzoni dell'album "American Idiot", ci saranno anche alcuni brani di "21st Century Breakdown" del 2009 e la canzone d’amore inedita "When It's Time".



Lo spettacolo originale, ispirato alla epica rock opera "Tommy" degli Who, ha vinto nel 2010 due Tony Awards® e il Grammy Award come miglior Musical Show Album. Racconta la crescita di tre giovani amici, Johnny, Will e Tunny, alla ricerca di un senso della loro vita in una società influenzata dai media, apatica e senza prospettive. Un ritratto del disagio giovanile post-adolescenziale, tratto dall'omonimo disco di platino del 2004 che, ad oggi, ha venduto oltre 15 milioni di copie nel mondo.

Il cast del musical italiano è formato da giovani performer. Ivan Iannacci è Johnny, specchio del leader dei Green Day, amico di Tunny, intepretato da Renato Crudo, e Will, interpretato da Luca Gaudiano.