Grammy Awards, sul palco anche Justin Bieber e Pitbull

Justin Bieber e Pitbull si esibiranno alla 58esima edizione dei Grammy Awards , in programma il 15 febbraio prossimo a Los Angeles. Ad annunciare la presenza dei due artisti - rispettivamente in lizza nella categoria "Best dance Record" e "Best Latin Rock, urban or alternative album" - ci hanno pensato gli organizzatori dell'evento. I loro nomi si aggiungono a quelli, già annunciati nei giorni scorsi, di Adele, Kendrick Lamar, Little Big Town e The Weeknd.

Justin Bieber concorre ai Grammy Awards grazie alla hit "Where Are U Now", realizzata in collaborazione con i dj statunitensi Skrillex e Diplo e inserita nel quarto album del cantante canadese "Purpose", mentre Pitbull è in lizza con il disco "Dale".



A presentare la serata per il quinto anno consecutivo sarà il rapper LL Cool J. Tra i favoriti per la vittoria ci sono Taylor Swift e The Weeknd, entrambi con sette nomination. Due giorni prima della cerimonia dei Grammy, Lionel Richie riceverà il premio alla carriera.