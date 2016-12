Grammy Awards 2016, Kendrick Lamar fa il pieno: per lui 11 nomination

Per Lamar è il coronamento di un anno che lo ha visto indicato dalla critica come l'autore di uno degli album destinati a rimanere nel tempo. "To Pimp A Butterfly", pubblicato a sorpresa a marzo, ha raccolto critiche unanimente positive e le nomination ottenute confermano il suo peso nelle uscite del 2015. Nella categoria miglior album dell'anno se la vedrà con il multiplatino "1989" di Taylor Swift, che vende ininterrottamente dalla sua uscita a fine 2014, con "Sound & Color" di Alabama Shakes, "Traveller" di Chris Stapleton e "Beauty Behind The Madness" di The Weeknd, anche questo tra i campioni di vendite dell'anno.



Nella categoria della miglior canzone dell'anno se la vedranno ancora Lamar e la Swift, ma questa volta con Ed Sheeran, Little Big town e Wiz Khalifa.



Ecco le nomination delle principali categorie:



Album dell'anno

Sound & Color — Alabama Shakes

To Pimp a Butterfly” — Kendrick Lamar

Traveller — Chris Stapleton

1989 — Taylor Swift

Beauty Behind the Madness — The Weeknd



Migliore Nuovo Artista

Courtney Barnett

James Bay

Sam Hunt

Tori Kelly

Meghan Trainor



Registrazione dell'anno

“Really Love” — D'Angelo and The Vanguard

“Uptown Funk” — Mark Ronson feat. Bruno Mars

“Thinking Out Loud” — Ed Sheeran

“Blank Space” — Taylor Swift

“Can't Feel My Face” — The Weeknd



Canzone dell'anno

“Alright” — Kendrick Lamar

“Blank Space” — Taylor Swift

“Girl Crush” — Little Big Town

“See You Again” — Wiz Khalifa feat. Charlie Puth

“Thinking Out Loud” — Ed Sheeran



Miglior performance di un duo/gruppo

“Ship To Wreck” — Florence + The Machine

“Sugar” — Maroon 5

“Uptown Funk” — Mark Ronson Featuring Bruno Mars

“Bad Blood” — Taylor Swift Featuring Kendrick Lamar

“See You Again” — Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth



Miglior performance solista pop

“Heartbeat Song” — Kelly Clarkson

“Love Me Like You Do” — Ellie Goulding

“Thinking Out Loud” — Ed Sheeran

“Blank Space”— Taylor Swift

“Can't Feel My Face” — The Weeknd



Miglior album pop

Piece By Piece — Kelly Clarkson

How Big, How Blue, How Beautiful — Florence + The Machine

Uptown Special —Mark Ronson

1989 — Taylor Swift

Before This World — James Taylor



Miglior album rap

2014 Forest Hills Drive — J. Cole

Compton — Dr. Dre

If Youre Reading This Its Too Late — Drake

To Pimp A Butterfly — Kendrick Lamar

The Pinkprint — Nicki Minaj



Miglior album country

Montevallo — Sam Hunt

Pain Killer — Little Big Town

The Blade — Ashley Monroe

Pageant Material — Kacey Musgraves

Traveller — Chris Stapleton



Miglior album rock

Chaos And The Calm — James Bay

Kintsugi — Death Cab For Cutie

Mister Asylum — Highly Suspect

Drones — Muse

.5: The Gray Chapter — Slipknot



Miglior registrazione dance

“We're All We Need” — Above & Beyond Featuring Zoë Johnston

“Go” — The Chemical Brothers

“Never Catch Me” — Flying Lotus Featuring Kendrick Lamar

“Runaway (U & I)” — Galantis

“Where Are Ü Now” — Skrillex And Diplo With Justin Bieber



Miglior album dance/elettronica

Our Love — Caribou

Born In The Echoes — The Chemical Brothers

Caracal — Disclosure

In Colour — Jamie XX

Skrillex And Diplo Present Jack Ü — Skrillex And Diplo



Miglior performance rock

“Don't Wanna Fight” — Alabama Shakes

“What Kind Of Man” — Florence + The Machine

“Something From Nothing” — Foo Fighters

“Ex's & Oh's” — Elle King

“Moaning Lisa Smile” — Wolf Alice



Miglior performance R&B

“If I Don't Have You” — Tamar Braxton

“Rise Up” — Andra Day

“Breathing Underwater” — Hiatus Kaiyote

“Planes” — Jeremih Featuring J. Cole

“Earned It (Fifty Shades Of Grey)” —The Weeknd



Miglior album alternative

Sound & Color — Alabama Shakes

Vulnicura — Björk

The Waterfall — My Morning Jacket

Currents — Tame Impala

Star Wars — Wilco



Miglior album Urban

Ego Death — The Internet

You Should Be Here — Kehlani

Blood — Lianne La Havas

Wildheart — Miguel

Beauty Behind The Madness — The Weeknd



Miglior album jazz strumentale

My Favorite Things — Joey Alexander

Breathless — Terence Blanchard Featuring The E-Collective

Covered: Recorded Live At Capitol Studios — Robert Glasper & The Robert Glasper Trio

Beautiful Life — Jimmy Greene

Past Present — John Scofield



Miglior album gospel

Destined To Win (Live) — Karen Clark Sheard

Living It — Dorinda Clark-Cole

One Place Live — Tasha Cobbs

Covered: Alive Is Asia [Live] (Deluxe) — Israel & Newbreed

Life Music: Stage Two — Jonathan McReynolds



Miglior album Contemporary Christian

Whatever The Road — Jason Crabb

How Can It Be — Lauren Daigle

Saints And Sinners — Matt Maher

This Is Not A Test — Tobymac

Love Ran Red — Chris Tomlin



Miglior album Latin Pop

Terral — Pablo Alborán

Healer — Alex Cuba

A Quien Quiera Escuchar (Deluxe Edition) — Ricky Martin

Sirope — Alejandro Sanz

Algo Sucede — Julieta Venegas



Miglior album American

The Firewatcher's Daughter — Brandi Carlile

The Traveling Kind — Emmylou Harris & Rodney Crowell

Something More Than Free — Jason Isbell

Mono — The Mavericks

The Phosphorescent Blues — Punch Brothers