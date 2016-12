Justin Bieber vs One Direction, un venerdì 13 da scontro tra titani... del pop

Bieber si presenta a questo appuntamento dopo aver sbancato gli Mtv Ema, dove si è portato a casa 5 statuette su 5 nomination: Best Male, Best Collaboration (con Skrillex e Diplo per "Where Are U Now") Best Look, Worldwide Act: North America e Biggest Fans. "Purpose", schizzato in poche ore al #1 in preordine in Italia, Canada, Usa e altri 60 Paesi in tutto il mondo, ne segna il ritorno in grande stile dopo due anni difficili dove ha fatto parlare di sé più per le mattane private che per motivi musicali.



Per gli One Direction "Made In The A.M." rappresenta uno snodo cruciale, in quanto è il primo lavoro a essere pubblicato dopo l'uscita dalla band di Zayn Malik ed è al contempo il lavoro che lasciano in "eredità" ai fan prima di un periodo di pausa (non si sa quanto lungo) che comunque non comincerà prima di marzo 2016, dovendo prima promuovere e portare in tour le nuove canzoni.



A Los Angeles l'uscita di "Purpose" verrà festeggiata in grande stile con "An Evening With Justin Bieber", una grande festa allo Staple Center dove i fan potranno assistere alla premiere del film della durata di 45 minuti "Purpose: The Movement", divertirsi con gli “ospiti” presenti e fare domande proprio a Justin in quelle che sarà un evento imperdibile. Tantissime le prevendite, al punto che l'evento è stato raddoppiato. Sempre venerdì 13 novembre, su justinbiebermusic.com, sarà disponibile per tutti fans "Purpose Pro", il nuovissimo videogame di skeateboard in cui, impersonificando Justin Bieber, si andrà alla scoperta di diverse location (da Venice Beach a LA) a bordo del proprio skate per sbloccare nuovi contenuti e bizzarri "easter eggs” ascoltando i brani dell'album.



Per il quinto album dei One Direction sono disponibili tre versioni: standard (13 canzoni e libretto di 12 pagine con foto e testi), deluxe (17 brani e booklet con 24 pagine, e una lussuosa ultimate fan edition (uno speciale box che contiene in più 4 cartoline firmate da Harry, Louis, Liam e Niall e un bracciale dei One Direction). "Realizzare questo album è per noi una grande emozione, è sicuramente il disco di cui siamo più orgogliosi, poichè siamo sempre più coinvolti nel processo creativo - ha dichiarato Harry Styles -. Non abbiamo scritto molto in passato, per cui entrare in una stanza e uscirne ore dopo con una canzone e vederla far parte di un disco è davvero emozionante".