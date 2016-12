Gli One Direction confermano: "Nel 2016 ci separiamo, ma è solo una pausa"

Gli One Direction si separano. Ora c'è anche la conferma. Niall Horan e Louis Tomlinson hanno rotto via Twitter il loro silenzio dopo le manifestazioni di disperazione dei fan sul web seguite alla notizia lanciata dal tabloid inglese "The Sun". "Non ci sciogliamo, ma ci prenderemo una meritata pausa nel corso del prossimo anno", ha scritto Horan. "E' solo una pausa. Non andiamo da nessuna parte", ha ribadito Tomlinson.

"Non vi preoccupate, abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere! - ha scritto Niall Horan – Non vediamo l'ora di farvi ascoltare la nostra nuova musica ed esibirci. Ci saranno alcune canzoni inedite, mentre il tour continuerà". Il tour al quale Horan si riferisce è quello che termina il 31 ottobre, più o meno in contemporanea con l'uscita del quinto album della band. I due membri del gruppo non hanno esplicitamente confermato che al nuovo disco non seguirà un tour promozionale come anticipato dal Sun, ma il loro silenzio sull'argomento avvalora quanto scritto dal tabloid.



Gli One Direction, nati nel 2010 a X Factor, si fermano davvero, dopo l'addio di Zayn Malik, maturato lo scorso marzo. E' presumibile che i quattro ragazzi si dedichino a progetti individuali e le prime indiscrezioni parlano di attività solo in parte legate alla musica. Se per Louis Tomlinson si è parlato della possibilità di un ruolo di giudice proprio nel talent che ha lanciato la band, per Harry Styles, quotato come il potenziale solista di maggior prospettiva, si vocifera di diverse proposte cinematografiche.