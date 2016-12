Justin Bieber e Hailey Baldwin: la coppia esce allo scoperto con un bacio social

Negli ultimi giorni era parso chiaro che la 19enne Hailey fosse molto più di un amica per lui. Prima, la foto di loro due abbracciati, poi quella di lei in pantaloncini che guarda l'obiettivo in modo sexy e ora quel bacio in discoteca.



I fan si sono divisi: c'è chi dice di odiare la modella e invoca un ritorno di fiamma tra Bieber e l'ex fidanzata Selena Gomez e c'è chi, invece, apprezza la scelta del cantante e, anzi, ha già assegnato alla coppia il soprannome di "Jailey".