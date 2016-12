Mtv Ema, trionfa Justin Bieber: tutti i premiati della serata

TUTTI I PREMIATI DELLA SERATA



BEST MALE

Justin Bieber



BEST FEMALE

Rihanna



BEST SONG

Taylor Swift feat. Kendrick Lamar con "Bad Blood"



BEST VIDEO

"Downtown" di Macklemore & Ryan Lewis



WORLWIDE ACT: EUROPE

Marco Mengoni



WORLDWIDE ACT: AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA

5 Seconds Of Summer



WORLDWIDE ACT: LATINA AMERICA

Brazil - Anitta



BEST WORLDWIDE ACT: NORD AMERICA

Canada - Justin Bieber



WORLDWIDE ACT: AFRICA/INDIA

Africa - Diamond Platnumz



BEST HIP HOP

Nicki Minaj



BEST LIVE

Ed Sheeran



VIDEO VISIONARY AWARD

Duran Duran



BEST ELECTRONIC

Martin Garrix



BEST NEW ACT

Shawn Mendes



BEST COLLABORATION

Justin Bieber, Skrillex e Diplo per "Where Are You Now?"



BEST LOOK

Justin Bieber



BEST POP

One Direction



BIGGEST FANS

Justin Bieber



WORLDWIDE ACT: ASIA

China - Jane Zhang



BEST PUSH

Shawn Mendes



BEST WORLD STAGE

Ed Sheeran



BEST ALTERNATIVE

Lana Del Rey



BEST ROCK

Coldplay