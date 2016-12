Justin Bieber si tinge i capelli di viola e fa impazzire le fan

Ai cambi di look di Justin Bieber le fan sono abituate, ma stavolta sono andate tutte in delirio. Il bad boy della musica infatti ha postato delle foto sui social in cui mostra oltre al fisico scolpito, coperto solo da un asciugamano dopo la doccia, anche il nuovo colore di capelli, viola. Negli anni è passato con nonchalance dal moro al biondo platino, ora ha optato per una nuance particolare. Che è subito piaciuta alle ammiratrici.