Gorillaz, ritorno in grande stile: ecco "Humanz"

Il disco contiene venti tracce e una pletora di ospiti e collaboratori tra i quali Grace Jones, Mavis Staples, Noel Gallagher, Carly Simon, i De La Soul, Pusha T, Kali Uchis, Kelela, Vince Staples, Jehnny Beth from Savages, D.R.A.M., Popcaan, Jamie Principle, Kilo Kish, Anthony Hamilton, Peven Everett e Zebra Katz.



Il ritorno è stato preceduto da una comunicazione in puro stile Gorillaz che utilizza tutti i canali possibili, dalla app da scaricare al festival "Demon Dayz" organizzato dalla band per il 10 giugno in Inghilterra fino all’idea di una serie televisiva in dieci episodi che Hewlett sta scrivendo.



Per ammissione di Albarn stesso, "Humanz" è stato composto in gran parte usando un software su iPad durante i viaggi, in albergo, sugli aerei e pensato come un disco di fantapolitica che rispondesse alla domanda "Come sarebbe il mondo se Trump vincesse?".