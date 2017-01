I dischi più attesi e da non perdere in arrivo nel 2017

Il sesto album della canadese Nelly Furtado arriva a fine marzo e si intitola "The Ride". I Depeche Mode hanno già annunciato in conferenza stampa da mesi che intraprenderanno un nuovo tour mondiale a partire da maggio 2017, a supporto del loro nuovo lavoro discografico, "Spirit", in uscita a breve. I Gorillaz di Damon Albarn e Jamie Hewlett si stanno preparando a pubblicare il loro atteso nuovo album, dopo il misterioso lancio di un nuovo sito e di un account su Instagram.



Da alcuni mesi Bono ci tiene sulle spine: durante un'intervista ha dichiarato che il nuovo album degli U2, "Songs of Experience", non è ancora finito ma verrà sicuramente rilasciato durante i primi mesi di quest'anno. Atteso anche il comeback della stella del pop Lorde. Dopo il successo globale di "Pure Heroine" ora ci si aspetta che la 18enne sia in grado di ripetersi a quei livelli. "1989" ha fatto un boom mondiale, elevando Taylor Swift tra le stelle della musica mondiale. Nei prossimi mesi attendiamo che si concretizzi l'annuncio del nuovo disco che cercherà di bissare le vendite e i mega-guadagni.



Intanto, a distanza di cinque anni da "Lotus", ritornerà anche Christina Aguilera con la sua nuova raccolta di inediti. Drake ha compiuto trent'anni qualche mese fa annunciando che la sua prossima fatica discografica sarà "More Life", a metà tra un mixtape e un album vero e proprio. Puff Daddy invece ha detto addio alla musica e ha deciso di mettere un punto alla sua attività finendo in bellezza con la pubblicazione di "No Way Out 2".