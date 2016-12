Giovanni Scialpi ha detto sì: ecco le foto delle nozze con Roberto Blasi

Giovanni Scialpi ha sposato il compagno manager Roberto Blasi, in una cerimonia civile celebrata a New York. "Adesso cambia tutto - ha detto il cantante al settimanale "Chi", in edicola il 2 settembre - C'è in più quella grandissima soddisfazione di poter dire: 'E' mio marito'. E questa è una emozione che io non avevo mai provato prima, ti dà un posto nel mondo". La coppia è già rientrata in Italia, ma progetta di trasferirsi negli Stati Uniti.