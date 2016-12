Giovanni Scialpi annuncia: "Sposo Roberto Blasi, dopo sei anni di convivenza"

Scialpi e Blasi avrebbero deciso di sposarsi dopo un viaggio all'estero. Il cantante ha annunciato che la cerimonia sarà seguita da un grande evento con amici e fan. Il matrimonio non è l'unica novità in arrivo: l'artista ha in serbo anche nuovi progetti professionali, tra cui un libro. "Sarà una fine estate ed un autunno molto caldo!", ha scritto sul suo profilo Instagram.



Giovanni Scialpi, 53 anni, ha raggiunto il successo negli Anni Ottanta con hit come Pregherei, No East no West e Cigarettes and Coffee. Nel 2012, il cantante nato a Parma aveva cambiato il nome d'arte da Scialpi in Shalpy.