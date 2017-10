25 ottobre 2017 11:48 Gianna Nannini: "Il mio Amore Gigante è una confessione graffiante e intima" La cantante racconta a Tgcom24 il nuovo album di inediti che esce il 27 ottobre

C'è sempre il rock, ma Gianna Nannini non è mai la stessa. Attenta com'è alle sonorità, per il nuovo album "Amore Gigante" ha curato tutto nei minimi particolari. Il risultato è un disco graffiante e intimo, come una confessione. D'altronde è nato in un momento particolare: da una parte si è scoperta mamma, di Penelope, e dall'altra la mamma l'ha persa. Per questo albergano tanti sentimenti. Delusione, passione, amarezza e imprevidibilità. Con l'amore declinato in mille modi. "Non si può prescindere dalla propria vita, anche nelle canzoni", racconta a Tgcom24.

Sono andata un po' sull'intimo... ma non si può prescindere dalla propria vita E' il tuo 18esimo album di inediti, possiamo dire che è quello della maturità?

Non ci avevo pensato. Sono diventata maggiorenne. Dovevo pensarci per scappare di casa (ride, ndr). E' un album a cui stai lavorando da anni, ci racconti la genesi?

Ci lavoro dai tempi di Hitalia, in cui sono andata in giro a far capire la musica italiana nel mondo. I pezzi che ho scritto hanno coinciso con un momento un po' triste della mia vita, in quel periodo è morta mia mamma e non riuscivo a riprendere subito la via del rock. Così sono andata un po' sull'intimo. Ma non si può prescindere dalla propria vita. Ho avuto meno tempo per scrivere rispetto a prima, perché fare la mamma mi impegna molto. Sei volata a Los Angeles...

Per liberarmi di qualche fardello del passato. Non volevo diventare conservativa con il materiale che stavo accumulando, così ho preso una strada nuova. Aggiungendo quattro pezzi nuovi nella fase finale del disco. Come fa la Nannini ad essere sempre così moderna?

Ascolto me stessa e poi ascolto quello che succede fuori. Sono molto attenta alla sonorità... "Amore Gigante", il brano che poi dà il titolo all'album, nasce da una frase che ti ha inviato la scrittrice Santacroce, la melodia invece è nata di notte, come?

Il messaggio di Isabella mi ha ispirato. Avevo questa melodia in testa e non riuscivo a finirla. Mi sono svegliata di notte, con questo pensiero. Quello di dare una nuova configurazione rispetto al brano e modernizzarlo. Ho chiamato Zampaglione, che è un esperto di questi versi, e improvvisando è nata la canzone. Nel disco c'è passione, imprevedibilità, delusione, tanti modi di declinare l'amore, qual è quello che si avvicina di più a Gianna?

Il distacco.