Gianna Nannini gioca in piscina con la figlia e "zia" Emma... Marrone

"MamaAuntieEmma", cinguetta Gianna Nannini postando su Instagram un video in cui gioca in piscina insieme alla figlia Penelope e all'amica e collega, nonché "Zia" Emma Marrone, come viene definita nell''hashtag dalla stessa rocker. Pop e rock uniti in vacanza in un bel quadretto familiare, che i fan hanno mostrato di apprezzare moltissimo.