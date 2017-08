Gianna Nannini: "A Londra sposo Carla, stepchild adoption per mia figlia"

Gianna Nannini vola a Londra per amore. La cantante toscana, 61 anni, è pronta a unirsi civilmente con la sua compagna Carla e ad affidarsi alla stepchild adoption per tutelare sua figlia Penelope. "Non ci sono leggi in Italia che mi garantiscano di sapere cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma" - spiega l'artista italiana al Corriere della Sera.