Emma, polemica social dopo foto hot: "Io truzza e camionista? Si vergogni"

Non è nuova alle polemiche social, Emma. La cantante, si sa, non le manda di certo a dire e dopo l'ultima provocazione di alcuni follower ha deciso di rispondere alla sua maniera, personalmente, e senza filtri. La querelle è nata dopo le foto "piccanti" pubblicate su Instagram dall'artista in cui appare senza veli in una vasca da bagno. Apriti cielo.