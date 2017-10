Gianna Nannini è davvero..."Fenomenale", ecco il nuovo singolo

Firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per YouNuts!, il video racconta la delusione d'amore di un adolescente alla prima cotta non corrisposta. Al plot, ambientato in una tipica casa inglese, si alternano le immagini di Gianna in esterna, che scandisce il tempo dondolandosi su un'altalena legata a un magnifico salice illuminato come sotto un grande lampadario immerso nel verde. Dopo le strofe il brano si apre con un inciso potente e il videoclip lo segue, quando Gianna si mostra in primo piano graffiante e sensuale, e alle sue spalle un cielo tempestato di luci. Il tentativo fallito del protagonista di conquistare la ragazza si esaurisce con la sua rivincita morale, mentre addenta il cuore di cioccolato che avrebbe voluto regalarle: la consapevolezza di quello che si e' e la forza di non sottomettersi agli schemi vengono esaltate in questo finale, vero rock interiore in puro stile Nannini.



Dal 15 settembre sarà possibile accedere su iTunes anche al pre-order dell'album, che conterrà 15 tracce inedite prodotte tra Londra e Los Angeles. Intanto continuano le prevendite per i 3 concerti della rocker a Roma (2 dicembre), Milano (4 dicembre) e Firenze (6 dicembre).