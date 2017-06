Gianluca Ginoble, con Martina prende "Il Volo"

A Taormina per tre serate sold out al Teatro Antico, Gianluca Ginoble, il bel baritono de Il Volo, fa il tutto esaurito anche di carezze e coccole con la sua fidanzata Martina. In spiaggia con l'affascinante brunetta dal corpo slanciato, il tenebroso rubacuori del trio canoro si lascia andare a romanticismo e passione, come mostrano gli scatti di "Diva e Donna"...