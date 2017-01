Hanno subito scaldato l’atmosfera con un omaggio ai Queen. Durante la seconda puntata di House Party, il trio de Il Volo si è esibito in una versione di “Somebody to love”, uno dei brani più celebri della band inglese. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono stati chiamati, assieme a Michelle Hunziker, a condurre il secondo appuntamento del programma di Canale 5. Oltre ai Queen, previsti in scaletta anche omaggi a Domenico Modugno e ad altri grandi della musica: dalla lirica al rock e al pop. Tra gli ospiti della serata anche Alex Del Piero, chiamato a giocare una partita di calcio/tennis proprio con il trio di cantanti.