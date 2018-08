Fausto Brizzi chiederà il risarcimento dei danni a chi lo ha denunciato

L'avvocato Antonio Marino pensa che il tribunale civile sia la sede ideale per la rivincita del suo assistito. Una contro denuncia per calunnia non è mai stata presa in considerazione, anche perchè sarebbe molto complicato dimostrare che chi ha denunciato il regista fosse consapevole della sua innocenza al momento in cui si è presentato agli investigatori. E' quanto emerge da un articolo de "Il Corriere della Sera", che racconta che Brizzi avrebbe dalla sua parte una serie di messaggi inviati da una delle ragazze che lo ha denunciato per molestie sessuali, spediti dopo la presunta violenza. Uno reciterebbe: "Che belle sensazioni che ho avuto". Altri hanno pesato sulla decisione di richiesta di archiviazione (in un altro la ragazza scrive: "Ti devi inginocchiare perché non mi hai fatto una dedica", dopo aver ricevuto un libro in regalo dal regista).



Il caso era scoppiato alla fine del 2017 dopo che il programma "Le Iene" aveva portato in tv dieci donne che raccontavano di essere state molestate in seguito a un provino avvenuto nello studio del regista. Tutte descrivevano lo stesso modus operandi e la medesima location. Ma dopo solo tre ragazze avevano denunciato Brizzi per episodi avvenuti nel 2014, 2015 e 2017. L'1 agosto la procura di Roma ha chiesto di archiviare le accuse "perché il fatto non sussiste".