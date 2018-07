Violenza sessuale, chiesta archiviazione per Fausto Brizzi: il fatto non sussiste

La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per Fausto Brizzi. Il regista era stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale ad aprile, dopo le denunce presentate da tre donne. Secondo le tre giovani, Brizzi le avrebbe invitate nel suo loft per un provino obbligandole poi a subire atti sessuali. Per i pm "il fatto non sussiste".