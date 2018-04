Molestie, le Iene intercettano Brizzi ma lui non risponde

Le Iene sono tornate a occuparsi di Fausto Brizzi , indagato per violenze sessuali nel filone dello scandalo che ha scosso il mondo dello spettacolo. L'inviata Roberta Rei ha intercettato il regista di "Notte prima degli esami" per le strade di Roma. Sebbene incalzato, Brizzi è rimasto in silenzio e si è limitato a riprendere con il suo smartphone quello che accadeva. Ha poi preso un taxi, rilasciando un semplice "no" alla domanda: "E' vero quello che dicono le ragazze?".

Fausto Brizzi era finito nella bufera dopo le testimonianze di alcune ragazze, raccolte proprio dalla trasmissione Mediaset, che lo hanno accusato di molestie e dopo le denunce di tre attrici, che lo hanno denunciato per violenza sessuale per quanto accaduto nella sua casa-studio romana, durante un casting.



L'indagine rischia però di andare verso l'archiviazione. Due denunce su tre infatti sarebbero state sporte oltre i termini di 6 mesi previsti dalla legge, mentre per la terza non ci sarebbero prove sufficienti per dimostrare l'aggressione.