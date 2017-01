Emma Stone e la protesta anti-Trump trionfano ai SAG Awards 2017

Il premio più importante, quello per il Miglior cast è andato invece al film di Theodore Melfi, "Il Diritto di contare" (Hidden Figures) con Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, che racconta la storia vera di alcune donne nere che contribuirono in modo determinante alla prime missioni spaziali della NASA, grazie alla matematica.



Nessun premio per "La La Land" e "Manchester by the Sea", favoritissimi alla vigilia. Miglior attore protagonista, a sorpresa, Denzel Washington per "Barriere", con buona pace dei colleghi Casey Affleck e Ryan Gosling. I migliori attori non protagonisti sono invece Viola Davis (Barriere) e Mahershala Ali (Moonlight). Un vero e proprio tripudio di premi ad artisti di colore, un segnale molto forte soprattutto in un momento delicatissimo come quello vissuto dagli Stati Uniti dopo lo stop di Trump a rifugiati e immigrati musulmani.



Infatti Mahershala Ali, che ha vinto come previsto come migliore attore non protagonista per Moonlight, nel suo discorso di ringraziamento ha sottolineato di essere musulmano, e ha ribadito che le differenze religiose, anche quelle con la propria madre, non sono importanti.

Ecco la lista completa dei premi



Cinema:

Miglior cast: Il diritto di contare

Miglior attore protagonista: Denzel Washington, Barriere

Miglior attrice protagonista: Emma Stone, La La Land

Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali, Moonlight

Miglior attrice non protagonista: Viola Davis, Barriere

Migliori controfigure: Hacksaw Ridge



Tv:

Miglior cast in una serie tv drammatica: Stranger Things

Miglior cast in una serie tv comica: Orange Is the New Black

Miglior attore in una serie tv di genere drama: John Lithgow, The Crown

Miglior attrice in una serie tv di genere drama: Claire Foy, The Crown

Miglior attore in una serie tv di genere comedy: William H. Macy, Shameless

Miglior attrice in una serie tv di genere comedy: Julia Louis-Dreyfus, Veep

Miglior attore in una miniserie o un film per la tv: Bryan Cranston, All the way Miglior attrice in una miniserie o un film per la tv: Sarah Paulson, The People V. O.J. Simpson

Migliori controfigure: Il Trono di Spade

Premio speciale alla carriera: Lily Tomlin