Emily Ratajkowski, hackerate oltre 200 foto hot

E' abituata a mostrarsi senza veli sui social. Il décolleté e lato B di Emily Ratajkowski non sono più un mistero per i suoi 10 milioni di follower su Instagram. Ma la modella e attrice è stata vittima, per la seconda volta, di un attacco hacker che le avrebbe "rubato" dal suo profilo iCloud più di 200 scatti davvero hot. Che vanno ben oltre quello che siamo abituati a vedere. Gli scatti, secondo il "Daily Telegraph", sarebbero stati proposti al "Daily Star".