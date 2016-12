Elisa e Gianna Nannini sul palco con Andrea Bocelli

16:40 - Il Teatro del Silenzio, l'evento ideato da Andrea Bocelli sulle colline di Lajatico, a Pisa, festeggia la decima edizione. Con due appuntamenti: il 2 e 4 agosto. Nella prima data, già sold out, il tenore interpreterà la "Turandot" di Giacomo Puccini con il Coro e l’Orchestra dei Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Nella seconda condividerà il palco con molti artisti di fama internazionale. I primi ospiti confermati sono Elisa, Gianna Nannini e il duo di violoncellisti 2CELLOS.

Le colline di Lajatico come ogni anno ospitano le suggestioni di un grande spettacolo fatto di musica, danza e arte. Alle serate sarà presente la Andrea Bocelli Foundation con i suoi volontari, che come nelle passate edizioni, coglierà l'occasione per mostrare i progetti realizzati nel corso dell'anno e presentare le nuove iniziative a cui si dedicherà nel prossimo futuro.



Anche quest'anno Salotti del Gusto trasformerà l’area hospitality del concerto in un raffinato "salotto culinario" nel quale prodotti e volti protagonisti del circuito celebreranno, con glamour e creatività, le eccellenze del Made in Italy. Per accogliere al meglio il pubblico del Teatro del Silenzio da quest'anno City Sound & Events offrirà in partnership con Great Italy Tour di Roma la possibilità di acquistare insieme al biglietto anche pacchetti esclusivi comprensivi di vari servizi fra i quali: accomodation, transfer e visite guidate in altre incantevoli città della Toscana.