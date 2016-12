Eleuteria Arena: "Rendo classico il pop con il violoncello: le sue vibrazioni arrivano al cuore"

Hai studiato al Conservatorio e poi è scoccata la scintilla con la musica "leggera"?

Riconduco tutto al caso, o meglio al fato. Mi piace farmi sorprendere. Ho iniziato con il piano e la danza, studi che mi hanno portato alla musica classica. Ma la musica leggera è sempre stata presente con il canto. Il violoncello ho iniziato a studiarlo a 16 anni, in ritardo per quel che lo strumento richiede. Per questo è stato più difficile del normale, ho dovuto fare delle corse per recuperare il terreno perduto.



Violoncello e pop sono un'accoppiata decisamente anomala...

Avevo in mente di fare questa commistione sin dall'inizio, prima di iniziare a studiarlo. Mi piaceva il mix tra il timbro acuto della mia voce e il suono profondo dello strumento. Poteva sembrare un azzardo ma la cosa importante è essere determinati, avere un obiettivo, poi la strada per raggiungerlo non la decidi tu, il bello è che il percorso può assumere molte varianti.



Lo utilizzi anche per comporre?

In realtà le mie canzoni nascono al pianoforte. Per me è sempre stato uno strumento "gioco", è quello che suono per rilassarmi e per tornare in contatto con me stessa. Parto dalle musiche, i testi vengono in un secondo momento.



Da cantautrice chi sono i tuoi modelli?

Come musicista ho sempre ammirato Tori Amos, Bjork e Kate Bush. Ho sempre sentito più vicine a me le voci femminili e in particolare di artiste con una forte personalità. Poi sono stata influenzata dal progressive, per via delle affinità che quel genere aveva con la musica classica.



Hai in progetto un album?

Ci sto lavorando. Nel cassetto ho molti brani che ho scritto nel corso degli anni e che ho già interpretato dal vivo durante le mie serate. Ovviamente sono sempre stati suonati in acustico, violoncello, piano e voce. Ora con Claudio Corradini sto lavorando a scegliere quelli più adatti a essere rivestiti con un arrangiamento più completo e complesso.



Quanto è complicato suonare il violoncello e cantare allo stesso tempo?

Molto! E' uno strumento che devi ascoltare molto per l'intonazione, richiede un lavoro lungo e duro. Infatti nei primi live la mia tensione era altissima, e i risultati all'inizio sono stati anche un po' scoraggianti. Ma ho tenuto duro. Adesso avere il violoncello mi dà sicurezza.



Per qualcuno è uno strumento dalla forte sensualità.

Trovo che per la postura, le movenze, abbia un grande fascino. E le sue vibrazioni arrivano al cuore.