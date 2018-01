Eleonora Giorgi: "Addio al mondo dello spettacolo, mi chiudo in convento"

"Sento molto forte il bisogno di raccoglimento per il quarto tempo della mia vita. Ho passato molte notti a cercare sul web i conventi migliori , mi piacerebbe condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione", racconta l'attrice Eleonora Giorgi in esclusiva al settimanale "Spy" (in edicola da venerdì 5 gennaio). Ma poi precisa: "E' una possibilità lontana, ma arriverà il momento in cui lascerò tutto"

L'ex moglie di Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro ha poi detto la sua sul tema molestie che ha scosso il mondo del cinema: "Mi ha sconvolta la misoginia di quelle donne che giustificano le molestie e non credono a chi decide di denunciare. So cosa si prova: anche io ho avuto le mie belle molestie da persone che sono state all'apice e hanno avuto potere alto e puro".



"Ho detto dei no garbati, ma non è che non mi siano costati. Quantomeno non sono stata favorita. Quando una persona ti travolge su un divano, uscirne diventa complicato", ha continuato: "Ero anche molto ragazzina, considerando che allora si diventava maggiorenni a 21 anni".