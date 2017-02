Domenica live, Eleonora Giorgi: “Mi drogavo perché il successo mi alienò completamente”

"Ho scritto un libro e ci ho messo un anno e mezzo per raccontare quello che ho vissuto" . Eleonora Giorgi si confessa a cuore aperto a Domenica Live. Barbara D'Urso le chiede come abbia fatto a diventare schiava dell'eroina, per un periodo della sua gioventù, e l'attrice e regista racconta: "Perché ero diventata una specie di Lolita d'Italia mentre la mia famiglia andava in pezzi. Il pubblicò mi decretò un successo che mi alienò completamente". Guarda il video.