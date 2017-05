Dwayne Johnson vola alto, candidato a Presidente Usa? "E’ una reale possibilità"

Dopo che lo scorso anno aveva rifiutato di scendere in campo per Donald Trump o Hillary Clinton, prendendo le distanze nel tentativo di non influenzare l'opinione pubblica, Dwayne Johnson sarebbe pronto a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. La star di Hollywood conosciuta come The Rock ha rivelato di avere intenzioni piuttosto serie per il 2020 durante un'intervista a GQ : "Candidarmi? Sì, credo che sia una possibilità reale".

L'ex wrestler ha continuato: "Ho maturato questa idea circa un anno fa. Sentivo di dover essere sincero con me stesso, tornavo a casa e pensavo: Datemi il tempo per trovare la risposta giusta, voglio essere sicuro che sia una risposta vera e rispettosa". Tutto era iniziato qualche anno fa da una serie di articoli che un po' per scherzo lo volevano candidato ideale per la Casa Bianca.



Nel frattempo l’attore si è espresso nell'intervista su GQ in merito al neo Presidente Donald Trump: "Vorrei vedere una leadership migliore. Quando c’è un disaccordo, e hai un grande gruppo di persone con cui sei in disaccordo – ad esempio i media – mi sento come se mi informassero che io potrei fare meglio. Tutti abbiamo problemi e tutti dobbiamo lavorare per eliminare questa m***a. E penso che una delle più grandi qualità di un leader sia riuscire a non tagliare fuori nessuno".