"Fast & Furious 8", si riaccendono i motori e partono i nuovi inseguimenti

Per Dominic Toretto e Luke Hobbs qualsiasi superficie rappresenta una pista ideale adatta a un inseguimento, dalle strade di New York e di Cuba fino alle distese di ghiaccio del Mare di Barents. Motori e muscoli, auto e carburanti: gli elementi sono ancora gli stessi per l’ottavo capitolo della saga ad alta velocità iniziata nel 2001: "Fast & Furious 8" arriva nei cinema italiani da giovedì 13 aprile e Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Diretto da F. Gary Gray, il film aprirà una nuova trilogia del franchise con protagonista Vin Diesel (il nono e il decimo capitolo sono previsti per aprile 2019 e 2021).



"Fast & Furious 8" segna l’addio definitivo di Paul Walker. Dopo la morte dell'attore a soli 40 anni in un incidente automobilistico, era comparso ancora nei panni di Brian O'Conner nel settimo capitolo, di cui erano già iniziate le riprese al momento della tragedia. La new entry è invece Charlize Theron, cattivissima e sexy, che probabilmente dopo il successo in "Mad Max: Fury Road" deve averci preso gusto con motori e armi. Nel cast tornano Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky, Lucas Black, Jason Statham, Dwayne Johnson e Kurt Russell.



In questo ottavo capitolo Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) sono in luna di miele a Cuba e Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana Brewster) si sono ritirati. Intanto il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando Cipher, una donna misteriosa, irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale tenta invano di sfuggire. Per salvare Don, Letty e Hobbs (Dwayne Johnson) saranno costretti a rivolgersi a un nemico del passato, Deckard Shaw (Jason Statham).