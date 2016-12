Baywatch, arriva il film: ecco il primo trailer ufficiale

Muscoli, corpi scolpiti, curve sexy, avventura e spettacolo. Gli ingredienti di Baywatch, in arrivo a maggio al cinema, sono questi. Il reboot della popolare serie tv vede come protagonisti Zac Efron, Dwayne Johnson, Jon Bass, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera . La regia è affidata a Seth Gordon e per i nostalgici i cameo delle icone David Hasselhoff e Pamela Anderson..

La pellicola, vietata ai minori, sarà nelle sale a partire dal 19 maggio 2017.



Vestirà i panni del bagnino Mitch Buchanan l'attore Dwayne “The Rock” Johnson che insieme a una nuova recluta guardia spiaggia, interpretata da Zac Efron, se la deve vedere con un magnate del petrolio che minaccia il futuro della Baia con un piano infernale.



Ad Efron, ex star di High School Musical, bello, abbronzato e muscoloso il compito di non far rimpiangere le corse sulla spiaggia di David Hasselhoff, alla bionda Rohrbach quello di emulare l'intramontabile Pamela Anderson.



Dopo la pellicola "San Andreas", Dwayne Johnson e Alexandra Daddario tornano assieme per questa attesa pellicola la cui sceneggiatura è stata scritta da Damian Shannon e Mark Swift.