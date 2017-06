Drake fa il pieno e batte ogni record, Nicki Minaj twerka e provoca...

Nicki Minaj si è esibita in uno scatenatissimo show all'insegna del twerking, in cui ha cantato un medley dei suoi maggiori successi. Dan Reynolds degli Imagine Dragons ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden e degli Audioslave che si è ucciso mercoledì 17 maggio.



E poi c'è stata l'esibizione di una bellissima Cher, 71 anni, che ha vinto il premio come Icona e ha cantato "Believe", con una parrucca bionda e un abito di lustrini, "If I Could Turn Back Time", con una grande parrucca di riccioli neri e una giacca di pelle.



Celine Dion si è invece esibita in "My Heart Will Go On", in occasione del 20esimo anniversario del film Titanic, di cui era la colonna sonora. Drake, che si è presentato all'appuntamento di Las Vegas con 22 nominations, ha vinto, tra gli altri, il premio per il miglior artista assoluto, per il miglior artista maschile e quello per il migliore di 200 album con "Views".

Annunciato sul palcoscenico da Prince Jackson, il maggiore dei due figli di Michael Jackson che portano lo stesso nome, nella categoria del miglior artista Drake ha preceduto colleghi del calibro di Beyonce, Justin Bieber, Rihanna e la stessa Adele.



La serata ha visto poi salire sul palco anche Camila Cabello (che ha fatto il suo debutto live solista fuori dalle Fifth Harmony), Miley Cyrus (che ha presentato il suo nuovo singolo Malibu), Ed Sheeran, Lorde, Devadi Guetta, Jason Derulo...

Beyonce e i Twenty One Pilots, che hanno vinto cinque premi e i Chainsmokers – anche loro con ben 22 nomination – quattro, tra cui “Top Hot 100 song” per Closer, con Halsey.