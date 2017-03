Nicki Minaj elimina le scene sul Westminster Bridge dal suo ultimo video

Due giorni prima dell’attacco di Westminster a Londra, Nicki Minaj era sul ponte, tra fotografi e telecamere, per girare il video di "No Frauds", brano che vede la partecipazione di Drake e Lil Wayne. La rapper e cantante americana ha deciso di tagliare le scene girate sul luogo dell'attentato per rispetto delle vittime e, secondo quanto riporta il "Sun", ha scelto di rigirarle altrove.