Jennifer Lopez e Drake: arriva il bacio

Nelle scorse settimane si erano rincorse le voci di un riavvicinamento tra J.Lo e l'ex marito Marc Anthony, fresco di divorzio dalla modella 28enne Shannon De Lima. Si vociferava che la causa della rottura fosse proprio la Lopez, che ora però sembra avere occhi solo per Drake. Ha infatti deciso di passare l'ultimo dell'anno al fianco del rapper, impegnato in uno spettacolo a Las Vegas.



"Jennifer si è divertita molto allo show di Drake. I due hanno cenato al ristorante insieme a tutto il gruppo" ha raccontato una fonte a Us Weekly, aggiungendo che dopo "Jennifer si è cambiata e ha indossato un abito sexy color avorio, per ballare nel club". Si preannuncia un anno pieno di novità per la cantante latina, che su Instagram ha avvertito i follower "E' solo l'inizio.... in arrivo altre sorprese!".