Da Madonna a Bruce Springsteen e Bon Jovi: le star in concerto per Hillary Clinton

Tra poche ore il mondo scoprirà chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti e nello sprint finale per la Casa Bianca le star della musica sono scese in campo per la loro candidata: ovvero Hillary Clinton . Madonna ha improvvisato un concerto a New York , Bruce Springsteen ha chiesto di votarla durante il suo ultimo live e Jon Bon Jovi è salito sul palco con Lady Gaga per sostenerla.

Luisa Veronica Ciccone ha dato appuntamento nella Grande Mela ai fan sui social: "Venite in Washington Square a cantare per Hillary". E poi ha manetnuto la promessa: berretto stelle e strisce e chitarr, Madonna ha cantato "Like a prayer" e ha invitato tutti a votare per la Clinton per "salvare l’America". Poi ha promesso di festeggiare con tutti in piazza il trionfo: "Per quanto mi riguarda, viviamo ancora in un Paese ancora estremamente sciovinistico, sessista, misogino e per questo Hillary Clinton deve essere presidente... Donald Trump presidente? Ma vogliamo farci ridere dietro da tutto il pianeta?".

The Boss, invece, a Philadelphia ha detto di volere la Clinton presidente per la "sua visione di un'America dove ciascuna persona ha un valore". Alle 40 mila persone presnti al suo concerto ha detto: "Così che potremo guardare al 2016 e dire, siamo stati con Hillary Cliton dalla parte giusta della storia". A Springsteen si è unito Jon Bon Jovi - volato poi con Hillary Cliton in North Carolina per un concerto con Lady Gaga - e lo stesso presidente Barack Obama con la moglie Michelle.