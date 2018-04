Concerto del Primo Maggio, Carmen Consoli e Fatboy Slim tra gli artisti sul palco

La nuova musica italiana al centro. Sarà questo il fulcro su cui ruoterà la prossima edizione del "concertone", promosso da Cgil, Cisl e Uil e gestito da iCompany. E proprio come comunicato dagli organizzatori, la prima parte sarà una sorta di vetrina per i giovani artisti. La seconda, in serata, una passerella per artisti già affermati e noti al pubblico.



"Per la sua storia e per il ruolo simbolico che ha ricoperto e ricopre nell'immaginario musicale nazionale, credo che il Concerto del Primo Maggio debba darsi oggi l'opportunità e l'obiettivo di portare sul palco la musica attuale, quella che impazza nelle cuffiette dei ragazzi, nei live club, in rete e che a breve probabilmente sarà in alta rotazione nelle radio o ai primi posti delle classifiche di vendita" ha detto Massimo Bonelli, uno degli organizzatori.



"E' già successo di ospitare artisti come TheGiornalisti (2016), Levante (2015 e 2017), Coez (2016), Lo Stato Sociale (2015 e 2017), Motta (2017) e di farli esibire poco prima che il grande pubblico si accorgesse di loro. Ecco, vorremmo che questa attitudine di leggere in leggero anticipo e dare visibilità a ciò che sta per succedere fosse un po' la cifra stilistica del Concerto del Primo Maggio del futuro, di un evento che proverà ogni anno a scattare una fotografia attendibile di quello che di buono sta suonando nelle orecchie del paese reale", ha aggiunto.