Chris Martin compra casa vicino all'ex moglie Gwyneth Paltrow

Chris Martin è tornato a casa dell'ex Gwyneth Paltrow... o quasi. Secondo "Us Weekly" il leader dei Coldplay ha infatti comprato una villa nella stessa via dell'attrice. Questo perché i figli "possano stare con i genitori tutto il tempo che vogliono" ha riferito una fonte al settimanale. La mamma della Paltrow, Blythe Danner, avrebbe addirittura aiutato l'ex genero a trovare la nuova abitazione, costata 6,75 milioni di dollari.

Che Chris Martin e Gwyneth Paltrow fossero una coppia di divorziati atipica lo si era capito da tempo e chi si aspettava lanci di piatti e urla è rimasto deluso. Al momento della separazione, avvenuta qualche mese fa, i due avevano infatti continuato tranquillamente a vivere sotto lo stesso tetto per amore dei figli Apple (10 anni) e Moses (8 anni).



Quando alla fine lui se n'è andato per iniziare una nuova vita a fianco dell'attrice Jennifer Lawrence, Gwyneth non ha fatto una piega e l'ha anzi invitato per festeggiare insieme i suoi 42 anni, compiuti il 28 settembre. Ora c'è da vedere se anche la Lawrence sarà così tollerante da vivere fianco a fianco all'ex moglie di lui e, perché no, prestarle lo zucchero come una buona vicina.