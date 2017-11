Caso Weinstein, Alec Baldwin litiga con Asia Argento su Twitter

Scambio infuocato di messaggi su Twitter tra Alec Baldwin e Asia Argento. L'attore americano ha bloccato l'account della collega che lo aveva criticato per un'intervista in cui aveva polemizzato per la "giustizia a scoppio ritardato" nello scandalo Weinstein. Secondo la Argento, Balwin avrebbe trattato la vicenda da "completo idiota", accusandolo: "Stai proteggendo i tuoi amici e salvando la tua reputazione".