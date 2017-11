Caso Weinstein: Julianna Margulies accusa anche Steven Seagal

Nel caso di Seagal, Margulies aveva 23 anni ed era stata invitata da una direttrice del casting per rivedere una scena con l'attore e decidere se avrebbe avuto una parte. Arrivata all'hotel, però, era presente solo il collega: "Mi ha fatto vedere la sua pistola e mi sono messa a gridare. Non so come ho fatto, ma sono uscita da quella stanza illesa".



L'incontro ravvicinato con Weinstein risale al 1996. Anche in questo caso l'attrice era stata invitata all'hotel Peninsula, dove si trovava il produttore, per un provino. Weinstein aprì la porta in accappatoio, dietro di lui una tavola era apparecchiata a lume di candela per una cena per due. Anche in quel caso l'attrice fuggì: "Ovviamente dopo non ho avuto la parte".