Cannes celebra "2001: Odissea Nello Spazio" per i 50 anni del cult di Kubrick

Il Festival di Cannes celebrerà i 50 anni del capolavoro di Stanley Kubrick , "2001: Odissea nello Spazio" . All'interno di "Cannes Classics" verrà presentata in anteprima mondiale una versione non modificata in 70 millimetri. L'evento si terrà sabato 12 maggio con introduzione del regista Christopher Nolan e alla presenza di alcuni familiari del regista, tra cui la figlia Katharina e il cognato e coproduttore Jan Harlan.

Il 2 aprile 1968, "2001: Odissea nello spazio" veniva presentato in anteprima a Washington. La versione che sarà presentata sulla Croisette è il risultato è una edizione in 70 millimetri realizzata con nuovi elementi di stampa ottenuti dal negativo originale e priva di effetti rimasterizzati, modifiche e revisioni di sorta. Successivamente alla proiezione di Cannes, la speciale edizione arriverà in cinema statunitensi a partire dal 18 maggio.



Christopher Nolan da parte sua ha ricordato: "Uno dei miei primi ricordi cinematografici è l'aver visto 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, in 70mm, al Leicester Square Theatre di Londra con mio padre. L'oppurtunità di essere coinvolto nella ricreazione di questa esperienza per una nuova generazione, e di introdurre il nostro nuovo restauro in 70mm del capolavoro di Stanley in tutta la sua gloria analogica al Festival di Cannes, è un onore e un privilegio".