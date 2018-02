Brit Awards 2018, vincono gli esordienti: gloria per Dua Lipa e Stormzy

Sorpresa alla 02 Arena di Londra dove sono stati assegnati i Brit Awards 2018 . A farla da padroni sono stati due emergenti come Dua Lipa e Stormzy , che hanno offuscato le star Ed Sheeran e Liam Gallagher . La popstar londinese di origine albanese, super favorita con 5 nomination, ha portato a casa 2 premi tra cui il British Female Solo Artist. Invece il giovane rapper londinese è stato incoronato British Male Solo Artist oltre a vincere come Album of the Year.

Ed Sheeran si è dovuto accontentare del premio Global Success 2018 mentre grande soddisfazione per i Gorillaz di Damon Albarn che hanno ottenuto il loro primo premio come British Group, dopo nove nomination.



Tra gli artisti internazionali gloria per la neozelandese Lorde e anche per Kendrick Lamar e Foo Fighters che si sono esibiti durante la serata, insieme a Dua Lipa, Ed Sheeran, Stormzy, Justin Timberlake, Sam Smith, Rita Ora.



Ecco la lista dei premiati:

British Female Solo Artist - Dua Lipa

British Male Solo Artist – Stormzy

British Group - Gorillaz

Critics’ Choice Award - Jorja Smith

British Artist Video of the Year - Harry Styles, "Sign Of The Times"

British Album of the Year - Stormzy, "Gang Signs & Prayer"

British Single of the Year - Rag'n'Bone Man, "Human"

British Breakthrough - Dua Lipa

International Male Solo Artist - Kendrick Lamar

International Female Solo Artist - Lorde

International Group - Foo Fighters