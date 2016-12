Bobbi Kristina Brown, la nonna: "Non è sveglia, danni irreversibili al cervello"

12:13 - A qualche ora di distanza dalle parole del padre Bobby, la nonna di Bobbi Kristina Brown smentisce la notizia che la nipote si sia svegliata. "Non è più in coma farmacologico, ma ha danni irreversibili e diffusi al cervello. Ha subito una tracheotomia e continua a non reagire agli stimoli" ha spiegato Cissy Houston "Possiamo solo sperare in un miracolo a questo punto. Ricordatela nelle vostre preghiere".

"Ho incontrato i dottori e mi hanno fatto capire che potrebbe vivere in queste condizioni per il resto della sua vita. Mi ha rattristato molto sentirlo" ha dichiarato la nonna a Tmz.



Durante un concerto il padre Bobby aveva ridato speranze sulle condizioni della figlia avuta da Whitney Houston, svelando che la 22enne si era svegliata e lo aveva guardato. Bobbi Kristina è ricoverata dal 31 gennaio, quando è stata trovata dal padre e un amico priva di sensi nella vasca da bagno del suo appartamento.